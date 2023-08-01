Це важке випробування сили, з великими втратами для України. Українська армія продовжує атакувати російські лінії оборони на півдні країни. Дві з трьох гарячих точок знаходяться на лінії фронту на Запоріжжі, третя — в Бахмуті. Експерт з питань безпеки Крістіан Меллінг вважає, що війна в Україні вступає в нову фазу, про це він заявив в інтерв'ю t-online.

«Війна зараз переживає нову фазу. З одного боку, Україна намагається прорвати лінії оборони в двох точках на півдні. З іншого боку, відбуваються також важкі українські атаки на Бахмут. Місто має велике символічне значення, особливо для володимира путіна, оскільки росія спалила значну кількість військ при його завоюванні. Для путіна його втрата була б значною поразкою, саме тому бої за нього є такими важливими. Новим є те, що українська армія намагається зайти трохи глибше і фактично прорвати російські лінії. Здається, вона знайшла точки, де, на її думку, може спробувати. Але українці свідомо ще не кинули в бій усі свої резерви. Де і коли вони це зроблять, залежить головним чином від того, як росіяни, в свою чергу, поводитимуться зі своїми резервами».

За словами експерта, Україна насправді має все більший і більший успіх у своїй стратегії. Однією з ознак цього є те, що путін продовжує звільняти провідних керівників армії, тим самим показуючи, що він просто незадоволений і не знає, як допомогти собі, окрім як замінити вищий командний склад.

«Треба пам'ятати: Захід довго зволікав з поставками зброї, а росія використала цей час для побудови компактної системи оборони. Окопи, мінні поля, артилерія і бойові вертольоти. Для України подолати ці рубежі — це перш за все великий подвиг. Це пов'язано з високим ризиком і великими власними втратами. Тому просуваємося лише метр за метром. Саме тому почали пробивати проломи в цій оборонній формації: за останні тижні Україна знищила багато російської артилерії, посилила атаки на Крим і таким чином знищила постачання зброї та матеріалів — плюс є психологічний ефект: тепер Україна може досягти всіх цілей на окупованих територіях. Ще один психологічний ефект мають касетні боєприпаси. Все це ще більше підриває бойовий дух російської армії. Але це не Голлівуд. Україна зайняла висоти навколо міста і може обстрілювати росіян з артилерії. росія, з іншого боку, очевидно, не в змозі здійснити визвольний удар, російські війська в регіоні виснажені. Цілком ймовірно, що росіяни і надалі втрачатимуть більше військ у Бахмуті, ніж українці. Це неприємне становище для путіна, оскільки він не хоче дозволити собі втратити місто з політичних причин».

Зараз Україна, додає Меллінг, має можливість атакувати російську логістику далеко за лінією фронту. Це великий крок, але пройде певний час, перш ніж ці атаки матимуть ефект.

«Україні нині потрібно більше ракет дальнього радіусу дії і більше засобів протиповітряної оборони. росія не має потенціалу для нового наступу, і Кремль не бажає запускати ще одну велику хвилю мобілізації. Для путіна це неприйнятно. Він хоче продовжити війну і відкладає свій наступний хід. Тому що поки він це робить, гра не вирішена. Мало того, що загинуло багато російських солдатів, агресивна війна також коштувала елітам багато грошей і ресурсів. Тепер, коли гра закінчиться, очки будуть підраховані, відбудеться остаточний розрахунок. І це буде дорого коштувати путіну».

Раніше «ФАКТИ» публікували думку генерала армії України, голови Служби зовнішньої розвідки України у 2005−2010 роках Миколи Маломужа про контрнаступ на півдні: «Будуть тікати під ударами ЗСУ в Крим та Маріуполь».

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