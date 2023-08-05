Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, а також стримують ворога на Бахмутському, Авдіївському та Мар`їнському.

Як зазначається в ранковому зведенні Генштабі ЗСУ в суботу, 5 серпня, протягом минулої доби ворог завдав 1 ракетного та 50 авіаційних ударів, здійснив 86 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед мирного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Протягом минулої доби відбулось 36 бойових зіткнень:

На Бахмутському напрямку Сили оборони стримують противника в районах Кліщіївки та Курдюмівки.

На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки, Старомихайлівки та Красногорівки.

На Шахтарському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Благодатного.

На Запорізькому напрямку противник вів безуспішні наступальні дії біля Новопокровки, зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах.

Авіація Сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 9 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

Втрати особового складу армії росії перевищили 249 тисяч військовослужбовців. За добу підрозділи Сил оборони України знищили більше 60 одиниць артсистем, автівок та цистерн з паливом.

Фото Генштабу

«Для ворога епіцентром бойових дій залишається східний фронт. Там стратегічні напрямки його наступу.

Ворог вважає, що завдавши удар по Сходу, вони зможуть загалом переломити ситуацію на фронті. Тому найбільші зусилля зараз доклалають саме там», — зазначала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

На південній ділянці фронту противник чинить шалений спротив — окрім суцільного мінування, на ключових панівних висотах ворог обладнав захищені бетоновані інженерні укріплення. Але в важких умовах наші війська поступово, але дуже наполегливо рухаються вперед.

Ганна Маляр зазначала, що підрозділи Сил оборони України подекуди вже прорвали першу лінію оборони і зараз стикаються з певними труднощами на наступній, проміжній. За її словами, окупанти кидають свої резерви як на південь, так і на схід.

Нагадаємо, що експерт з питань безпеки Крістіан Меллінг зазначав, що війна в Україні вступає в нову фазу: з одного боку, ЗСУ намагаються прорвати лінії оборони в двох точках на півдні, з іншого боку, відбуваються також важкі українські атаки в районі Бахмута.

А генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України у 2005−2010 роках Микола Маломуж вважає Запорозький напрямок основним стратегічним для можливого наступу — просування на ньому може змусити ворога тікати до Маріуполя чи Крима.

Фото Генштаба ЗСУ

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