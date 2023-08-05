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Далі буде: Україна попередила про військову загрозу для судноплавства в акваторії шести російських портів

13:37 5 серпня 2023
Порт

Україна, яка зазнає атак росії на портову інфраструктуру, оголосила про військову загрозу для судноплавання в акваторії російських портів на Чорному морі. Це випливає з прибережного повідомлення (Coastal Warning) «Держгідрогафії».

«Військова загроза. Акваторія внутрішнього і зовнішнього рейдів портів Анапа, Новоросійськ, Геленджик, Туапсе, Сочі, Тамань», — ідеться в повідомленні на сайті державної установи «Держгідрогафія» Державної служби морського та річкового транспорту.

Попередження випущено 4 серпня до подальшого скасування. Підстава — НД ВМС ЗСУ від 4 серпня.

Раніше Міністерство оборони України оприлюднило заяву, в якій попереджає, що всі судна, які з 21 липня прямуватимуть до портів Російської Федерації або окупованих українських портів, можуть розглядатися як такі, що перевозять вантажі військового призначення.

Крім того, згідно з попередженням, судноплавство в районах Північно-східної частини Чорного моря і Керч-Єнікальською протокою України заборонено як небезпечне, з 05:00 20 липня 2023 року.

Напередодні Міністерство оборони РФ оголосило, що всі судна, незалежно від прапора, які йдуть до українських портів із опівночі, 20 липня, Росія розглядатиме як такі, що залучені до військового конфлікту.

Як писали «ФАКТИ», у ніч на суботу, 5 серпня, в районі мосту через Керченську протоку був атакований російський танкер. Очільник СБУ прокоментував атаки дронів на кораблі росії в Чорному морі.

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