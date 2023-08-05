Російська шпигунська мережа: Польща заарештувала ще одного підозрюваного

Таємні агенти рф діють не лише в Україні, а й в сусідніх країнах. Так, польські слідчі вийшли на слід російської шпигунської мережі. Наразі заарештовано 16-го підозрюваного.

Польська влада заарештувала шпигуна з білорусі, якого підозрюють у роботі на росію. Підозрюваний є ще одним членом нещодавно виявленої «російської шпигунської мережі», повідомив у п'ятницю міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський у сервісі коротких повідомлень X (колишній Twitter). Згідно з повідомленням, чоловік брав участь у розвідці військових об'єктів і портів. Він також займався пропагандою на користь росії.

За даними уряду, ймовірний російський шпигун готував диверсії, щоб пустити під укіс потяги з гуманітарною допомогою для України. Він також нібито намагався розпалити обурення серед польських громадян проти України й проти підтримки цієї країни.

Нещодавно Польща повідомила про кілька арештів у зв'язку з розслідуванням справи про ймовірне шпигунське угруповання. За словами Камінського, після останнього арешту їхня загальна кількість зросла до 16. Країна-член ЄС і НАТО наразі також дедалі більше занепокоєна присутністю російських найманців «Вагнера» в сусідній білорусі. За даними уряду, заарештований нині 39-річний підозрюваний у шпигунстві приїхав до Польщі у 2021 році. Звідти білорус підтримував контакти з громадянами росії. Він також зустрічався з ними в російському Санкт-Петербурзі та в окупованому росією Криму. За інформацією уряду, він визнав свою провину «частково».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у Польщі спіймали українця, який шпигував на користь росії.

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