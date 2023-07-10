У Польщі спіймали українця, який шпигував на користь росії

У понеділок, 10 липня, міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Каміньський заявив про те, що Агентство внутрішньої безпеки (АНБ) республіки затримало чергового російського шпигуна. Ним виявився громадянин України, який мешкає у Польщі з 2019 року.

«Підозрюваний вів спостереження за військовими об'єктами та морськими портами», — зазначив Каміньський. Російські спецслужби регулярно оплачували його послуги.

Міністр підкреслив, що це вже 15-й член російської агентурної мережі, діяльність якої була припинена в Польщі цього літа.

Нагадаємо, 30 червня Національна прокуратура Польщі повідомила, що співробітники АНБ затримали російського громадянина, «спортсмена хокейного клубу першої ліги».

Він займався, зокрема, вивченням критичної інфраструктури в кількох воєводствах, а потім інформував своїх московських кураторів про результати, за що отримував винагороду.

Спортсмен перебував у Польщі з жовтня 2021 року. Тепер йому загрожує позбавлення волі на термін до 10 років. Поки що рішенням суду його заарештовано на три місяці.

Члени агентурної мережі вели таємний нагляд за залізницею. Насамперед їх цікавили маршрути, якими країни Заходу постачають військову допомогу Україні. Крім того, група поширювала пропаганду проти НАТО й Польщі. Є підстави стверджувати, що наступним завданням її членів була підготовка диверсій.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що під Дніпром затримано агента росії, який шпигував за центрами підготовки ЗСУ до контрнаступу.

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