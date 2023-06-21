Готував удари по електропідстанціях в 5 областях: СБУ затримала російського шпигуна

Під час проведення багатоетапної спецоперації у різних регіонах України Служба безпеки викрила ще одного агента фсб. За вказівкою агресора він збирав інформацію про місця розташування ключових електропідстанцій на території сходу України — Харківської, Сумської, Полтавської, Донецької та Луганської областей.

Крім цього, російський агент повідомляв окупантам про орієнтовну напругу енергооб’єктів, а також рівень їх пошкоджень після ворожих обстрілів, констатували у спецслужбі.

Розвіддані потрібні були агресору для підготовки нових та проведення повторних повітряних ударів по електричних підстанціях для повного знеструмлення цих територій.

Проте під час виконання розвідувального завдання фсб у Харкові зловмисника було затримано військовими контррозвідниками СБУ.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився посадовець регіонального підрозділу компанії «Укренерго», який очолював групу з оптимізації та розрахунку втрат електричної енергії.

Встановлено, що російська спецслужба завербувала його ще задовго до початку повномасштабного вторгнення і перевела в «сплячий режим», а після 24 лютого 2022 року — «активувала» свого агента і визначила йому завдання щодо проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

Для комунікації використовувалися заздалегідь відпрацьовані закриті канали електронного зв’язку.

Отримані відомості зрадник передавав окупантам через «зв'язкового», який перебував у тимчасово окупованій Горлівці.

При обшуках за місцем проживання затриманого виявлено мобільний телефон, ноутбук і планшет із доказами злочинних дій.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України («Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану»).

Зараз він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, що напередодні було затримано також молодика, який планував підірвати залізницю під Дніпром для зриву контрнаступу.

Фото СБУ

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