«Пишаюся тобою»: Дженніфер Еністон привітала подругу з запуском нового бренду

54-річна Дженніфер Еністон похвалила колегу по культовому серіалу «Друзі» та давню приятельку Кортні Кокс на своїй сторінці в Instagram. Це сталось після заходу, присвяченому запуску нової лімітованої колекції парфумованих засобів для догляду за домом Homecourt's Mandarin Basile.

«Святкуємо з CC останній запуск @homecourt», — написала Еністон на фото з заходу, додавши милі смайлики з апельсином і базиліком.

«Так пишаюся тобою», — додала акторка.

На знімку Еністон і Кокс були зображені разом з іншими гостями, серед яких присутні також актриси Сара Полсон і Моллі Шеннон.

Еністон також поділилася фотографією нового набору продукції, розташованої поруч з квітковою композицією і тарілкою апельсинів, написавши над зображенням: «Пахне як на небесах».

Кортні Кокс вперше запустила Homecourt у січні 2022 року. Актриса розповіла PEOPLE, що поштовхом стала пандемія COVID-19, через яку люди проводили так багато часу вдома.

«Ви так часто буваєте вдома, що я подумала: «Чому б не зробити свій дім таким же важливим, як ви самі, ваше тіло, ваше обличчя, — пояснила Кортні Кокс під час презентації продукції. — Так ми вирішили створити кімнатний спрей, який вийде пізніше, спрей для меблів, мило для посуду, мило для рук і лосьйон для рук».

Раніше зірка Голлівуду Дженніфер Еністон розповіла, як вона дивом потрапила в серіал «Друзі» і отримала роль, що зробила її знаменитою.

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