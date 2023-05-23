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Дженніфер Еністон замаскувалася, щоб відвідати магазин свого нового б’юті-бренду

22:00 24 травня 2023
Дженніфер Еністон

Американська акторка Дженніфер Еністон, яка, на думку фанатів, має неймовірний вигляд, стала свідком дебюту своїх засобів з догляду за волоссям в магазині. Днями зірка опублікувала в інстаграмі відео, на якому вона під'їжджає до магазину Ulta, де зараз продається її лінія з догляду за волоссям Lolavie.

«Ми в прямому ефірі в @UltaBeauty! - йдеться у підписі. — @LolaVie офіційно продається в УСІХ магазинах по всій країні».

Після чого Еністон одягає капелюх і протисонцеві окуляри, потім накидає на себе кардиган і заходить до магазину. Пізніше вона виходить з пакетом товарів, який демонструє після того, як сідає в автомобіль.

«Я маю на увазі, давай, — каже акторка на відео, тримаючи в руках свої товари. - Це так захопливо!»

У 2021 році Дженіфер Еністон використала свій акаунт у соціальних мережах для просування першої колекції товарів Friends, оголосивши, що половина виторгу від цього лімітованого продажу піде на користь організації, яка працює над наданням медичної допомоги громадам та окремим особам, які постраждали від COVID-19.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Дженніфер Еністон у відвертій фотосесії поміркувала про материнство.

Читайте також: «Боліло так, що я не могла рухатися, була прикута до ліжка»: відверте інтерв'ю Дженніфер Еністон

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