«Це щось неймовірне»: фанати Дженніфер Еністон вражені її виглядом

Актриса та зірка «Друзів» Дженніфер Еністон відома своєю незрозумілою відсутністю старіння. Незважаючи на те, що зараз їй 54 роки, актриса відмовляється старіти і змушує шанувальників намагатися з'ясувати, як їй вдається виглядати так молодо. Фонтан молодості здається єдиним поясненням. Еністон неодноразово розпитували про її секрети молодості. У розмові з Vouge у 2021 році акторка серіалу «Друзі» розповіла, що часто вживає пептидні добавки з колагеном.

Голлівудська зірка також пояснила свій сяючий вигляд своїм позитивним мисленням та спадковістю.

«Моя мама завжди була такою здоровою та підтягнутою, коли я була дитиною. Це завжди було моєю основою», — розповіла вона у вищезгаданому інтерв'ю Vouge.

Відео, опубліковане на сторінці People Before в Instagram, підняло недовіру шанувальників на новий рівень. Кліп, опублікований акаунтом з понад 200 тисячами підписників, демонструє еволюцію Еністон у часі. Користувачі соціальної мережі поспішили відзначити, що актриса майже не змінилася з раннього дорослого віку і до сьогоднішнього дня.

«Найкрасивіша жінка в світі», — сказав один з шанувальників. «Вона анітрохи не змінилася», — прокоментував інший.

Раніше повідомлялося, що Дженніфер Еністон у відвертій фотосесії поміркувала про материнство.

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