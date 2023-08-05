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Наука та технології

Частково недоступна «Дія»: українців попередили про неможливість скористатися низкою послуг у додатку

18:17 5 серпня 2023
Портал «Дія»

На популярному серед українців порталі «Дія», де можна замовити дублікат втраченого документа, найближчим часом деякі послуги будуть недоступні. Про це повідомили в Telegram-каналі «Дія».

«Попереджаємо: деякі послуги на порталі Дія будуть недоступні. У реєстрах актів цивільного стану проводять технічні роботи, тож пов'язані з ними послуги на порталі „Дія“ будуть недоступні сьогодні з 18:00 до 07:00 понеділка (7.08)», — йдеться у повідомленні.

В «Дії» порадили скористатися пізніше такими сервісами:

- заява про шлюб
- єМалятко
- дублікати та витяги про народження, смерть, реєстрацію, розірвання шлюбу й про зміну імені.

«Вже в понеділок послуги працюватимуть як завжди», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», відтепер знову місце реєстрації можна змінити в «Дії», але послуга доступна не для всіх.

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