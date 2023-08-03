Місце реєстрації можна змінити в «Дії», але послуга доступна не для всіх

В «Дію», за допомогую якого віднедавна можна подати заявку на компенсацію за зруйноване під час війни житло, повернули популярну послугу — зміну місця реєсстрації онлайн.

Як повідомляють в Міністерстві цифрової трансформації, це можна зробити у кілька кліків, не проходячи «квест у держустановах та збираючи довідки».

«Наразі сервісом можуть скористатися жінки, діти та чоловіки непризовного віку», — зазначили у міністерстві та додали, що йде робота над тим, аби ця послуга стала доступною й чоловікам призовного віку.

Щоб змінити місце проживання, треба:

Бути старшим за 14 років або старшим 18, якщо змінюєте місце проживання дитини;

Мати податковий номер;

Мати ID-картку або закордонний паспорт у «Дії»;

Право власності на житло має бути внесено до Реєстру нерухомості з 2013 року;

Житло не має бути в іпотеці.

Якщо людина відповідає всім умовам, але має паспорт у вигляді книжки, то послугою можна скористатися на порталі «Дія».

Нагадаємо, що батькі новонароджених отримали змогу оформити через «Дію» свідоцтво про народження дитини. А сервісні центри МВС почали надавати послуги за закордонним паспортом у «Дії».

Фото Pixabay

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