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Суспільство та люди

Дублікат втраченого документа можна замовити у «Дії»: як це зробити

11:13 10 червня 2023
Портал «Дія»

Під час війни чимало українців в один момент втратили все і нині потребують бодай відновлення найважливіших документів. У цьому може допомогти портал «Дія», де можна замовити повторну видачу, приміром, свідоцтва про шлюб чи народження.

Загалом наразі на порталі можна замовити дублікати свідоцтв та витяги про:

  • народження
  • зміну імені
  • реєстрацію шлюбу
  • розірвання шлюбу
  • смерть.

Алгоритм дій досить простий:

  • авторизуйтеся на порталі;
  • натисніть «Послуги» та виберіть «Довідки і витяги»;
  • клікніть на потрібний документ і перевірте дані про заявника;
  • вкажіть, для кого документ, і причину повторної видачі;
  • виберіть, де саме зручно забрати дублікат;
  • сплатіть послугу.

Замовлений дублікат буде готовий за кілька днів. Отримати його можна у ДРАЦС, який вказали при замовленні, а також у відділенні чи кур’єром «Укрпошти».

Нагадаємо, що нещодавно уряд спростив і процедуру оформлення та відновлення внутрішнього та закордонного паспортів. Відповідно до ухваленого рішення Державна міграційна служба і дипломатичні установи зможуть отримувати витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян у формі витягу, що значно спростить процес оформлення паспортних документів, а також пришвидшить його.

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