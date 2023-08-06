Біля Одеси обвалився схил на узбережжі, загинула дитина

На узбережжі Чорного моря під Одесою нерідкі випадки, коли під час зсуву ґрунту гинуть люди.

Так 6 серпня в селі Фонтанка на Одещині обвалився схил. Людей засипало піском, загинув хлопчик.

Про це повідомила поліція Одеської області.

«Сьогодні вранці до правоохоронних органів надійшло повідомлення про те, що на вулиці Набережній стався зсув обриву, внаслідок чого засипало дитину», — зазначено у повідомленні.

Як розповіли правоохоронці, хлопчик помер до приїзду «швидкої» та рятувальників. На місці події працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, рятувальники, медики.

Триває розбір порід зсуву, аби переконатися, що під ним більше нікого немає. Встановлюються всі обставини події.

Нагадаємо, днями у селі Ходосівка на Київщині на території відпочинкового комплексу під час купанні потонув хлопчик.

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