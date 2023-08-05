Батьки теж винні: у поліції розповіли подробиці загибелі дитини у дитячому таборі під Києвом (відео)

В поліції розповіли подробиці трагедії, що сталася у селі Ходосівка, що на Київщині, на території відпочинкового комплексу, де під час купанні потонув хлопчик. Тренер привів на плях вісьмох дітей, тіло однієї дитини діставали з води водолази.

Як повідомив очільник ГУНП в Київській області Андрій Нєбитов, тренер, який відповідав за життя вихованців, затриманий. За залишення у небезпеці, що мало смертельні наслідки для дитини, 36-річному чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі.

«Шокує те, що літній табір й досі не надав правоохоронцям жодного документа щодо своєї діяльності», — зазначив він та додав: «І ця сумнівна установа, і самі батьки порушили всі правила безпеки та поки не трапилась біда, чхати хотіли на ризик для життя дитини. Батьки знайшли перше ліпше оголошення про дитячий табір, на вулиці передали сина „вихователю“, а вчора приїхали в морг забрати тіло свого 10-річного Івана».

До речі, у ДСНС констатували, що у порівнянні з минулим роком, кількість загиблих на воді зросла на 20%. Цього року надзвичайна служба зафіксувала 640 загиблих на водоймах, з них 60 — це діти.

Нагадаємо, що нещодавно у річці Десна на Чернігівщині потонули дві дівчинки 2008 року народження. Дівчатка зникли поблизу села Оболоння Коропської територіальної громади Новгород-Сіверського району.

Фото — скріншот

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