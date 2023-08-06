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Гроші

Частина українців може отримати до 2700 євро у гривнях: кому варто звертатися за допомогою

19:54 6 серпня 2023
Виплати від благодійників

Міжнародна гуманітарна організація Help — Hilfe zur Selbsthilfe надає грантову допомогу підприємцям, які стали внутрішньо переміщеними особами, а також мікробізнесу, який постраждав від війни.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Програма допомоги передбачає надання 325 грантів вартістю до 2700 євро у національній валюті України. Грошова підтримка надається на закупівлю обладнання та матеріалів.

Подати заявку для участі в програмі можуть постраждалі від військової агресії підприємці з Києва та Київської, Житомирської, Чернігівської областей. А також — підприємці з-поміж ВПО (за наявності довідки), які переїхали до Києва та Київської області.

Також організація зазначає, що перевагу у відборі матимуть:

  • жінки-підприємиці, зокрема ті, які стали головою сім’ї у зв’язку з військовою службою чоловіка, його пораненням, перебуванням у полоні чи загибеллю;
  • домогосподарства з дітьми, літніми людьми та людьми з інвалідністю.

«Програма розроблена для підтримки крафтових (наприклад, столярство, бджільництво, виготовлення прикрас) і сервісних (прибирання та догляд за будинками, ландшафтні послуги, персональні тренування тощо) бізнесів», — йдеться в повідомленні.

Для отримання допомоги необхідно заповнити гугл-форму. Прийом заявок триватиме до 15 серпня 2023 року.

Нагадаємо, що гранти для створення або розвитку власного бізнесу надаються також в межах державної програми єРобота. На їх отримання можуть претендувати учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та члени їх сімей.

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