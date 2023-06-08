Деякі категорії українців отримають фінансову допомогу у 4 тисячі євро: кого це стосується та коли подавати заявку

В Україні учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та члени їх сімей отримали можливість претендувати на гранти для створення або розвитку власного бізнесу в межах державної програми єРобота. Подати заяву на грант можна особисто у відділенні АТ «Ощадбанк») або за допомогою засобів порталу «Дія».

Як повідомив голова правління Ощадбанку Сергій Наумов, гранти покриватимуть негайні витрати підприємців на: заміну пошкодженого обладнання; транспортні витрати на переїзд/ повернення; оборотні кошти. Грантовий проєкт передбачає безповоротне фінансування на суму до 4 тисяч євро для близько 750 мікробізнесів.

«На отримання грантів зможуть претендувати три групи заявників: мікропідприємства в найбільш постраждалих регіонах; бізнеси, які повернулись на деокуповані території; компанії, важливі для забезпечення основними товарами та послугами в усіх підконтрольних областях. Заявку на отримання безповоротної фінансової допомоги представники мікробізнесу зможуть подати з 1 липня через сервіс Дія. Бізнес», — повідомив він.

Наумов додав, що роль Ощадбанку в проєкті полягатиме в перевірці ділової репутації заявників на отримання грантів, відкритті рахунків для виплати грантової допомоги та контролі цільового використання отриманих коштів.

Як писали «ФАКТИ», раніше уряд оголошував надання грантів на свою справу у сфері сільського господарства.

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