В Україні запускають грантові програми для ветеранів: хто зможе отримати до мільйона гривень

В Україні, де періодично запускають проєкти з мікрофінансування, в яких можуть брати участь ВПО, ветерани та їхні родини, уряд запропонує програми для створення і розвитку бізнесу та активні програми зайнятості для працевлаштування ветеранів, у тому числі людей з набутою в наслідок війни інвалідністю.

Як повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна, уряд напрацьовує низку варіантів для різних груп ветеранів.

«Ті, хто захоче стати підприємцями чи розвивати власний бізнес, яким займались до війни, зможуть скористатись грантовими програмами. Вже в квітні ми запустимо нові напрямки — гранти на власну справу для другого з подружжя ветеранів до 500 тис. грн. і гранти до 1 млн грн. для групи ветеранів. За нашими оцінками, близько 170 тисяч ветеранів матимуть бажання зайнятись підприємництвом», — зазначила вона.

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Ветерани, які захочуть отримати нову, більш затребувану на ринку праці спеціальність, зможуть пройти перенавчання за рахунок держави або отримати грант на таке навчання. Так, з квітня стартує нова грантова програма «Старт в ІТ», за якою можна отримати грант до 30 тис. грн. на навчання в сфері ІТ.

Також уряд стимулюватиме роботодавців брати на роботу ветеранів, компенсуючи їм частину витрат на оплату праці. Серед інших варіантів в рамках програми сприяння працевлаштуванню ветеранів розглядається напрямок спрощення доступу на ринок охоронної діяльності, що дозволить колишнім військовим реалізовуватись в цій сфері.

Раніше повідомлялося про виплати грошової допомоги Червонимо Хрестом України ветеранам війни з інвалідністю І або II групи, яка була отримана внаслідок бойових дій.

Фото Pixabay

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