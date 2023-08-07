Слова дочки до «любого татуся» розривали душу: на війні загинув доброволець з Вінниччини

5 серпня жителі Тульчина на Вінниччині віддали шану бійцю Роману Буженку. Сльози на обличчях згорьованих людей, пекучий біль втрати відчув кожен, хто прийшов віддати шану полеглому. Бійцю назавжди 46 років, повідомляє місцева громада.

«Роман проходив строкову службу у лавах Збройних Сил України в Національній гвардії України. Після служби в армії вступив до Тернопільського інституту сільського господарства. Працював в управлінні праці та соціального захисту населення Тульчинської РДА. З 2005 року розпочав свою підприємницьку діяльність та створив фірму „КПІ сервіс“. Висловивши свою довіру, громада обрала Романа депутатом 6 скликання Тульчинської міської ради. Останні роки чоловік любив вільну і широку дорогу, працював водієм-далекобійником. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення рф, 3 березня 2022 року пішов добровольцем захищати рідну землю від російського агресора».

За вправне командування нашого Воїна нагороджено відзнакою Головнокомандувача Збройних сил України, почесним нагрудним знаком «Сталевий хрест». 31 липня 2023 року в районі населеного пункту Урожайне Донецької області під час артилерійського обстрілу Роман Буженко загинув.

Під час церемонії прощання до мікрофона підійшла старша донечка воїна Соломія. Її слова до «любого татуся» розривали душу і серце кожного. Соломія повідомила, що її сестра Єва Буженко зараз на Чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств ММА виборола срібло та присвятила свою перемогу татусеві, адже він так про це мріяв. Державний прапор України, що огортав труну, військові вручили згорьованій дружині, як символ мужності воїна та відданості рідній державі.

Раніше повідомлялося, що колишній народний депутат Сергій Слабенко загинув у бою на Запорізькому напрямку.

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