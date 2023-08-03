«Він так радів своєму сину»: не стало ще одного українського захисника

У Соколівочці на Черкащині пройшло прощання із загиблим на війні військовослужбовцем Владиславом Куликом. 28-річний захисник загинув 24 липня у бою під Бахмутом. Герой став на захист України 20 лютого 2023 року. Служив старшим водієм у стрілецькій роті, пише місцеве видання Колос

За словами земляків, Владислав змалечку допомагав батькам по господарству, любив поганяти м"яч із хлопцями, мав друзів у школі. Юнак дуже любив щось ремонтувати та й взагалі цікавився технікою. Тож після школи пішов у ліцей, щоб здобути професію автомеханіка. Після закінчення працював у Черкасах.

«Згодом знайшов свою долю — Олену, одружилися. У подружжя народився син Матвійко. Батьки раділи хлопчику, бачили у ньому сенс свого життя і мріяли про його безхмарне майбутнє. Коли розпочалася повномасштабна війна, родина повернулася на Тальнівщину і проживала у селі Кобриновій Греблі, Владислав працював на комбінаті хлібопродуктів».

Із 20 лютого 2023 року Владислав зі зброєю в руках став на захист Батьківщини. Але 24 липня старший водій стрілецької роти загинув при виконанні бойового завдання в районі міста Бахмута Донецької області. Залишилися дружина, син, мама, батько та сестра.

«Владислав пишався своєю родиною, дбав про найдорожчих. Мріяв про щасливе родинне життя, про затишок та добробут, про гідне майбутнє. Та всі його плани і сподівання перекреслила проклята к*цапська орда, що увірвалася у наше мирне життя, зруйнувала його, понівечила, покалічила долі мільйонів людей», — зазначили у Тальнівській міській територіальній громаді.

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