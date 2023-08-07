Полювала за Зеленським: СБУ спіймала агентку росіян, яка готувала ракетний удар по Миколаєву під час візиту президента (фото)

На Миколаївщині, де нещодавно СБУ затримала російського агента, який готував удари ворога по мостам в обласному центрі, викрили ворожу інформаторку — жінка допомогала супротивнику готувати повітряний удар по регіону під час візиту президента України

Служба безпеки України затримала інформаторку російських спецслужб, яка збирала розвіддані про запланований візит. Насамперед вона намагалася встановити час та перелік локацій орієнтовного маршруту очільника держави на території області.

Фото СБУ

Фото СБУ

«Співробітники СБУ спрацювали на випередження: завчасно здобули інформацію про розвідувально-підривну діяльність фігурантки і подбали про додаткові заходи безпеки під час візиту. У подальшому українська спецслужба продовжила документувати злочинні дії ворожої поплічниці, щоб отримати нові дані про її російських „кураторів“ і отримані завдання», — йдеться у повідомленні.

Це дозволило встановити, що ворожа інформаторка мала й інші цілі. Зокрема, виявити локацію систем радіоелектронної боротьби та складів з боєприпасами ЗСУ в районі Очакова. За наявними даними, окупанти планували використати цю інформацію для підготовки нового масованого повітряного удару по Миколаївщині.

Фото СБУ

Фото СБУ

Ворожу поплічницю затримали «на гарячому» — під час спроби передачі розвідданих загарбникам. Зрадницею виявилася мешканка Очакова. Жінка раніше працювала у крамниці на території однієї із військових частин регіону. Для збору розвідінформації вона об’їжджала територію району та знімала локації українських об’єктів.

Фото СБУ

Зловмисниця також намагалася «в темну» отримати потрібні відомості через власні зв’язки, зокрема у соціальних установах регіону. Їй повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114−2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Фігурантці обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою, можлива додаткова кваліфікація її злочинних дій. Зловмисниці загрожує до 12 років тюрми.

Раніше на Полтавщині співробітники спецслужби затримали соратника колишнього нардепа Іллі Киви — депутат однієї з селищних рад наводив російські «Гради» на бойові позиції ЗСУ під Донецьком.

Фото СБУ

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