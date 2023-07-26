СБУ «познайомилася» з російським агентом, який готував удари по мостах у Миколаєві (фото)

У Миколаєві затримали чергового запроданця, який пішов за співпрацю зі спецслужбами країни-агресорки росії — чоловік збирав інформацію, необхідну для підготовки ворожих ударів по залізничних мостах міста.

Як повідомляють в СБУ, фігурант займався підготовкою серії повітряних ударів рф по стратегічно важливих транспортних артеріях регіону. Таким чином російські окупанти сподівались порушити логістику забезпечення українських військ, залучених до контрнаступальних операцій.

Для виконання ворожого завдання зловмисник намагався виявити ключові залізничні мости, які задіяні для переміщення підрозділів Сил оборони на південний фронт. Чоловік виходив на місцевість і приховано фіксував маршрути руху ешелонів з військовою технікою ЗСУ.

Зібрані відомості він месенджером переправляв російській спецслужбі у вигляді медіафайлів з прив’язкою до місцевості та орієнтовною кількістю одиниць озброєнь українських захисників.

Фото СБУ

Затриманий — мешканець Миколаєва, який також за завданням ворога відслідковував наслідки ракетних ударів рф по цивільній інфраструктурі регіону. Він — активний користувач прокремлівських телеграм-каналів, саме через свою деструктивну активність в інтернеті він потрапив у поле зору російської спецслужби, яка згодом дистанційно залучила його до співпраці.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України, йому загрожує до 12 років тюрми. Наразі зловмисник знаходиться під вартою.

А на Чернігівщині була затримана та взята під варту жінка, яка працювала на гру росії — вона збирала розвідданні про Сили оборони Україні в регіоні та шпигувала за авіацією ЗСУ.

«Зловмисниця намагалась фіксувати точний час і напрямки польотів української бойової авіації, яка залучена для підтримки контрнаступальних дій ЗСУ на фронті. Також вона хотіла виявити і передати окупантам локації протиповітряної оборони, укріпрайонів та фортифікаційних споруд українських захисників на території регіону», — йдеться у повідомленні української спецслужби.

Фото СБУ

Жінці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі вона знаходиться під вартою, свою вину визнала повністю. Зрадниці загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, що у Дніпрі затримали чиновницю «Укрзалізниці», яка збирала інформацію для організації ворожих ударів по мостах та логістичних шляхах ЗСУ в регіоні.

Фото СБУ

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