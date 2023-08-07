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«Ганьба»: Ксенія Мішина відпочиває разом з фіналістом «Холостячки»

15:31 7 серпня 2023
Ксенія Мішина

Популярна актриса Ксенія Мішина, яка нещодавно потрапила у лікарню, відпочиває у Карпатах в компанії фіналіста другого сезону «Холостячки», телеведучого Максима Тарапати. Пара засвітилася на фото зі святкування дня народження актриси та стендаперки Катерини Олос. Велика компанія зібралась у одному з будинків у мальовничому куточку Карпат.

«Місце прекрасних краєвидів, незабутніх сніданків та незабутніх зустрічей…», — написав Макс під відео у своєму сторіз.

Ксенія приїхала у Карпати разом з 11-річним сином Платоном. Компанія святкувала та записувала кумедні танцювальні відео. Але багато хто з коментаторів обурився, мовляв, зараз не час для таких веселощів.

«Хлопці не втомилися? — писали у мережі. - Може, замінять Героїв, які на нулі?»

«Війна в Україні, а ви все веселитесь та витанцьовуєте, — зауважили коментатори. — Ганьба! Люди гинуть, хоча б не показували…«

Ксенія Мішина у свою чергу з задоволенням постила у своїй соціальній мережі фото з власного відпочинку, з коментарем «Назавжди молода, прошу». Шанувальники здебільшого були у захваті від стрункої фігури Ксенії.

«ФАКТИ» писали про те, що Злата Огнєвич назвала майбутнього «Холостяка».

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