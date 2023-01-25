«Знімати!»: Злата Огнєвич назвала майбутнього Холостяка

Пара переможців 12-го сезону романтичного реаліті «Холостяк» Алекс Топольський та Катя Лозовицька, між якими спалахнув скандал, не виправдала надії глядачів. Відомо, що нині вони не разом. Заявив про своє рішення розлучитися і єдиний сімейний дует, народжений на «Холостяку», — Микита Добринін та Даша Квіткова. Після цих подій постійний ведучий романтичних реаліті СТБ Григорій Решетник у соціальній мережі звернувся до шанувальників проєкту.

«Судячи з останніх подій, новин і дописів… — написав Григорій. — Розумію, що ми вже 12 років залишаємося найпопулярнішим проєктом країни, ми навіть більше ніж проєкт… «Холостяк» — це життя.

Підкажіть, будь-ласка, знімати нові сезони «Холостяка» та «Холостячки»?"

Однією з перших на допис Григорія відреагувала співачка, колишня учасниця шоу «Холостячка» Злата Огнєвіч.

«Таааак! - емоційно підтримала допис Злата. — Знімати. Хочеться бачити когось із захисників».

Багато хто підтримав Злату в бажанні бачити наступним героєм воїна ЗСУ, хоча були й ті, хто вважає, що проєкти вже себе зжили. А деякі, як і раніше, вважають, що участь у подібних шоу — лише піар.

Раніше в ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» відомий ведучий Олексій Суханов розказав про роботу в росії та новий проєкт.

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