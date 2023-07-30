Лихоманка та часткова втрата свідомості: Ксенія Мішина під крапельницею у лікарні налякала прихильників (фото)

Відома українська акторка Ксенія Мішина, яка нещодавно розповіла, що насправді відбувалося між нею та Олександром Еллертом, у сторіз в Instagram повідомила, що потрапила до лікарні. Артистка розмістила знімки, де лежить на лікарняному ліжку під крапельницею.

«Учорашня ніч була з лихоманкою та, мені здавалося, частковою втратою свідомості. А вчорашній день я провела під крапельницями та під доглядом лікарів. Устриці та морепродукти вирішили організувати мені вихідний. Будьте обережні, друзі, бо лікуватися, бл_ха, дорого!» — повідомила Мішина.

Зараз знаменитість почувається набагато краще. Ксенія розмістила коротке відео, де постала у білому спідньому та робила фізичні вправи.

Як писали «ФАКТИ», раніше на Ксенію Мішину накинулися з погрозами після нічної атаки Києва.

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