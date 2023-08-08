Затонулі скарби: археологи в Єгипті знайшли уламки корабля та глеки, виготовлені 2300 років тому (відео)

Прибережні води Єгипту зберігають в собі не менше таємниць, аніж морське дно поблизу Ізраїлю чи інших країн. Адже Стародавній Єгипет протягом тисяч років залишався центром квітучої цивілізації.

Підтвердженням цьому твердженню став той факт, що на минулому тижні археологи-водолази знайшли на дні Середземного моря поблизу узбережжя міста Ель-Аламейн уламки затонулого торгового корабля, а також керамічні глеки, датовані III століттям до нашої ери.

Про це пишуть єгипетські ЗМІ з посиланням на Міністерство туризму і старожитностей Єгипту.

«Єгипетська археологічна місія… виявила під час водолазно-археологічних робіт приблизно за 650 метрів від узбережжя Ель-Аламейна в Середземному морі останки затонулого корабля і ряд глеків третього століття до нашої ери», — поінформувало відомство.

Як розповів глава департаменту єгипетських старожитностей Айман Ашмауї, на морському дні, крім уламків корабля, виявлено сотні виробів з кераміки, у тому числі велику кількість глеків з грецького острова Родос.

Зазначені глеки зазвичай використовувалися для перевезення та зберігання вина і були знайдені на затонулому острові, неподалік від уламків корабля. На думку Ашмауї, судно могло затонути через те, що зіткнулося з островом, який незадовго до того пішов під воду.

Проведені дослідження показали, що знайдене судно було торговим і датується III століттям до нашої ери.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що подібна знахідка була виявлена біля берегів Італії: там на борту затонулого давньоримського корабля знаходились сотні амфор для вина.

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