На Святій Землі знайдено меч, загублений учасником Першого хрестового походу

Держава Ізраїль бачила у своїй історії чимало воєн та битв, відлуння яких доходить і до наших днів.

Так, на дні Середземного моря поблизу Ізраїлю було знайдено меч, усипаний черепашками та занесений піском. Швидше за все, він був втрачений хрестоносцем під час битви 800−900 років тому, йдеться у повідомленні Ізраїльського управління старожитностей (Israel Antiquities Authority — IAA) у Facebook від 23 липня.

Середньовічна зброя, довжина клинка якої становить майже 88 см, а ширина — 4,6 см, була виявлена водолазами у 2021 р. під час підводної експедиції. Оскільки меч був сильно покритий наростами, археологи спочатку були обмежені можливості отримання інформації про артефакт.

«Однак саме ці відкладення і зберегли зброю. За допомогою рентгенівських променів дослідники змогли «візуально проникнути крізь шари морських відкладень і побачити первісні обриси меча», — йдеться у повідомленні Управління.

Рентгенівський знімок показав, що меч був зігнутий. Мечі, пошкоджені під час битви, могли повертати в первісну форму пізніше, тому той факт, що ця зброя XII-XIII ст., що отримала назву меча Нью-Ям, залишилася зігнутою і не була в піхвах, дозволив археологам зробити висновок, що вона, найімовірніше було пошкоджено під час битви.

Хрестові походи — це серія релігійних воєн між християнами та мусульманами, що розгорнулася в період з 1095 по 1291 роки. н.е.

«Меч використовувався воїном-хрестоносцем, який знаходився в країні після Першого хрестового походу, коли було засновано в 1099 Єрусалимське королівство» , — вважає Яків Шарвіт, директор відділу морської археології IAA.

«З огляду на кровопролитні битви, що відбувалися на території країни між хрестоносцями та мусульманами, про які відомо з низки історичних джерел, можна було б очікувати, що таких мечів буде більше. На практиці ж ми знаходимо в основному фрагменти, а цілих мечів дуже мало» , — нарікає вчений.

На сьогоднішній день у країні знайдено сім мечів вказанного періоду, більшість із них виявлено у морі. Зазвичай мечі не викидали, а згодом, коли їх переставали використовувати, метал переробляли для інших цілей.

У той час мечі вважалися цінною зброєю, і вони неодмінно входили до найцінніших речей хрестоносців. Тому втрата одного з них у морі під час морської битви була б болісною або навіть смертельною.

«Меч був частиною особистого спорядження лицаря або воїна , — говорить Йоппе Госкер, археолог з IAA. — У ті часи він був основною зброєю в бою віч-на-віч. Мечі вимагали багато якісного заліза, і тому були дорогими. Крім того, бій на мечах вимагав тренувань та практики, тому мечами билися лише представники знаті та професійні воїни».

Хоча сканування морського дна поблизу місця виявлення меча не виявило людських останків, дослідники не здивуються, якщо там буде похований і воїн.

«Можливо, воїн досі лежить у глибині, і одного разу його буде знайдено», — вважають дослідники.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали про ще одну унікальну знахідку яку було зроблено в Німеччині: там студенти-археологи знайшли сонячний годинник часів Середньовіччя.

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