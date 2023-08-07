Окупанти застосували проти ЗСУ хімічну зброю у Запорізькій області

Росія, що веде повномасштабну війну проти України, застосувала проти ЗСУ хімічну зброю в Запорізькій області. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічним угрупованням військ «Таврія», бригадний генерал Олександр Тарнавський.

«Ворог, в порушення всіх Конвенцій, продовжує використовувати хімічні боєприпаси. Минулої доби противник у районі н.п. Новоданилівка здійснив 2 артилерійських обстріли з РСЗВ боєприпасами, які містять хімічну речовину (імовірно хлорпікрин). Внаслідок цього обстрілу люди не постраждали. Росіяни намагаються робити все, щоб зупинити наш рух. Але в них не вийде», — повідомив він.

Зазначимо, що хлорпікрин, також відомий як PS і нітрохлороформ — хімічна сполука, яка використовується як антимікробний засіб широкого спектру дії, фунгіцид, гербіцид, інсектицид і нематицид. Хлоропікрин був уперше виготовлений для використання як отруйний газ під час Першої світової війни.

Як писали «ФАКТИ», наприкінці минулого року стало відомо, що росіяни використовують проти українських бійців заборонену хімічну зброю — аерозольні (хлорпікрінові) гранати «К-51».

Ілюстративне фото

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