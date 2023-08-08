«Повернути Героїв у стрій»: на Київщині підготують фахівців з нейрореабілітації травмованих захисників

Сьогодні в Україні сотні захисників потребують спеціальної медичної допомоги. Вони проходять спеціальну нейрореабілітацію. А багато хто тільки чекає на таку можливість.

Так, у серпні на базі науково-практичного центру нейрореабілітації «Нодус» розпочала діяльність «Школа фізичного терапевта», яка має на меті підвищення кваліфікації фахівців у галузі нейрореабілітації травмованих захисників та цивільного населення.

«Лікування нейротравм — складне й довготривале. Воно відбувається за індивідуальними програмами. Тому, щоб скоротити реабілітаційний маршрут пацієнта, важливо, щоб їх розробляли фахові експерти. І ми працюємо над тим, щоб таких в Україні ставало більше. Навчити рятувати та навчити відновлювати, щоб повернути захисників до повноцінного життя, — такою ми бачимо місію нашого проєкту», — розповів доктор медичних наук, заслужений лікар України, директор НПЦНР «Нодус» та керівник «Школи фізичних терапевтів» Олександр Кулик.

Над створенням цього проєкту працювали близько року.

Перша пілотна група складатиметься з кількох десятків учасників з усієї країни, які пройдуть спеціальний відбір.

Навчання для них буде безкоштовним і триватиме протягом місяця. Після завершення курсу вони повернуться до своїх медичних закладів, щоб надавати компетентну допомогу у складі міждисциплінарних команд лікарів. Серед викладачів — лікарі клініки, а також досвідчені практики з інших лікувальних закладів країни.

Завдяки використанню напрацювань центру та передових світових методик «Школа фізичного терапевта» покращить ситуацію з доступністю до лікування нейротравм саме в Україні.

За рік планують підготувати до 200 фахівців, кожен з яких зможе працювати в середньому з 10 травмованими пацієнтами.

В рамках проєкту «Школа фізичних терапевтів» відбудеться передача напрацювань усім охочим фізичним терапевтам, які готові підвищити рівень своєї професійності у цьому напрямку.

Зареєструватися на навчання можна тут.

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