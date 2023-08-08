На Рівненщині внаслідок пожежі загинув 11-річний хлопчик

На Рівненщині, де поліцейський влаштував смертельне ДТП, сталася нова трагедія — на пожежі загинув 11-річний хлопчик, а його старший друг отримав серйозні опіки. Про це повідомили в обласному управлінні Національної поліції.

Інцидент стався у селі Жадківка, яке входить до Корецької міської громади Рівненського району.

Виклик звідти на спецлінію 102 надійшов о 20:26 7 серпня.

На місце події виїхала слідча оперативна група, яка попередньо встановила, що двоє сусідських малолітніх хлопців 11 та 13 років перебували у підсобному приміщенні та бавились сірниками. В результаті у приміщенні сталася пожежа через займання однієї із каністр з пальним.

13-річний хлопчик, отримавши опіки рук, зумів вибігти із приміщення та покликати на допомогу батьків. Проте через великий вогонь дорослі вже не змогли дістатися всередину, аби врятувати іншу дитину. Тож 11-річний хлопчик загинув.

Всередині згорілого приміщення

За фактом загибелі малолітньої дитини в поліції внесли відомості до ЄРДР за п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України («Умисне вбивство малолітньої дитини») і звертаються до батьків і дорослих, аби вони щоразу наголошували дітям про правила протипожежної безпеки та поведінки з вогнем у побуті.

Нагадаємо, що на початку літа у Німеччині загинув 6-річний хлопчик з України — це сталося під час пожежі у гуртожитку для біженців.

Фото поліції

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