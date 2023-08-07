Кинув помирати на дорозі: винуватцем смертельної ДТП на Рівненщині виявився поліцейський

Поліцейські встановили обставини сметрельної дорожньо-транспортної пригоди у Рівненському районі — винуватцем, як і під час недавньої ДТП під Києвом, виявився співробітник правоохоронних органів.

Як повідомляють в ГУНП Рівненщини, напередодні до поліції надійшло повідомлення, що на узбіччі дороги у селі Моквин колишнього Березнівського району виявлено місцеву жительку без ознак життя.

Було встановлено, що 64-річна жінка увечорі прямувала від знайомої додому, але не дійшла — її знайшли неподалік від власного домогосподарства із тілесними ушкодженнями, характерними для ДТП. Її взуття та мобільний телефон знаходилися за десяток метрів від тіла загиблої



Невдовзі поліцейські розшукали транспортний засіб та водія — ним виявився співробітник одного із відділень поліції, який перебував поза службою і їхав приватним автомобілем.

Про подію повідомлено співробітникам Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, що на Волині суд ухвалив вирок у справі експоліцейського, який у липні 2022 року на блокпосту в Нововолинську збив на смерть 40-річного офіцера Ігоря Мороза та 20-річного нацгвардійця Максима Куця. Йому призначено покарання у вигляді шести років позбавлення волі та позбавлення права керувати транспортними засобами на три роки.

Фото поліції

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