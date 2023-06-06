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Пожежа в Німеччині в гуртожитку для біженців з України: загинув 9-річний хлопчик

11:43 6 червня 2023
пожежа у ФРН

Влада Німеччини офіційно підтвердила загибель 9-річного українського біженця. Хлопчик загинув унаслідок пожежі в гуртожитку для біженців у місті Апольда у федеральній землі Тюрінгія.

Трагедія сталася вранці 4 червня. Близько 05:00 за місцевим часом почалася пожежа. Що стало причиною загоряння, досі невідомо.

За даними поліції, у гуртожитку перебувало щонайменше 250 осіб. Загинула тільки дитина. Ще 10 біженців були госпіталізовані. Решту евакуювали і переселили в інший центр — у сусідньому місті Хермсдорф.

Глава управління МВС Тюрінгії Георг Маєр підкреслив, що загинула дитина, яка намагалася знайти притулок у ФРН, рятуючись від війни.

«Сьогодні в Апольде загинула дитина, яка разом зі своєю сім'єю шукала захисту від путінських бомб. Такі дні можуть привести у відчай», — написав Маєр у Twitter.

«Я зроблю все, що в моїх силах, щоб з'ясувати причину пожежі. Тут має бути повна ясність», — наголосив він.

«Розслідування обставин пожежі триває. Федеральні органи безпеки перебувають у постійному контакті з поліцією Тюрінгії і готові надати допомогу в будь-який час», — заявила міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер.

Раніше «ФАКТИ» писали, що в Німеччині потонув український школяр, який поїхав в оздоровчий табір.

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