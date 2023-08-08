У квартирі встановив дибу: у Франції заарештовано садиста, який понад 10 років піддавав дружину витонченим знущанням

У наш час нерідкі публікації про садистів і неадекватних людей, які змушують страждати оточуючих. У місті Форбак на північному сході Франції заарештували 55-річного громадянина Німеччини. Його звинувачують у витончених знущаннях над дружиною, які тривали з 2011 року. Поліція виявила 53-річну дружину бузувіра оголеною, виснаженою і з переламаними кістками обох ніг, а також пальців на руках.

Жінка тепер перебуває в лікарні. Їй вкрай необхідна допомога цілої низки медичних фахівців, включно з психіатром.

Форбак розташований у Лотарингії недалеко від кордону з Німеччиною. Тут традиційно проживає багато німців. Багато з них мають подвійне громадянство.

Підозрюваний поки що відмовляється співпрацювати з поліцією. Французькі ЗМІ повідомляють, що у квартирі, де проживало подружжя, знайдено справжню дибу. Садист використовував її для тортур. Він поголив голову дружини.

Видання Le Républicain Lorrain повідомляє, що в неділю, 6 серпня, жінка дивом змогла отримати доступ до телефону і зателефонувала в поліцію Вісбадена (місто в Німеччині). Там негайно зв'язалися з французькими колегами. Рано вранці 7 серпня поліція Форбака заарештувала підозрюваного.

Повідомляють також, що садист вів щоденник. У звичайний записник він регулярно заносив усі свої дії щодо дружини, відзначаючи дні та час, коли давав їй їжу.

Раніше «ФАКТИ» писали, що в Києві вийшов на волю садист, обвинувачений у вбивстві та звірячому побитті жінок.

На фото в заголовку журналісти біля будинку ґвалтівника у Форбаку. Фото з сайту https://www.dw.com/

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