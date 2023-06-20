Дві доби бив, різав ножем і ґвалтував: під Києвом знешкодили садиста (відео)

На Київщині, де нещодавно упіймали ґвалтівника, що поглумився над чотирирічною дитиною, сталося ще одне згвалтування. Чоловік запросив до себе жінку на роботу. Вже у приміщенні охорони підозрюваний пригрозив жінці вбивством, якщо вона не вступить з ним у статевий зв'язок, та всупереч її волі, скоїв задумане. Про це повідомили в Головному управлінні Націоональної поліції в Київській області.

«Постраждала благала її відпустити, але зловмисник, побоюючись викриття, вдарив ножем жінку в живіт, порізав горло та бив її руками по голові й тілу. Потерпілій дивом вдалося вирватись після двох днів катувань», — повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Інцидент стався у Білій Церкві. Велопатруль міста помітив на вулиці травмовану жінку, яка розповіла правоохоронцям все, що з нею трапилося. Завдяки налагодженій комунікації, патрульні затримали фігуранта та викликали на місце слідчих.

Затриманого помістили до ізолятора тимчасового тримання. Відомо, що в минулому він відбував покарання за вбивство та завдання тяжких тілесних ушкоджень.

Слідчі, за процесуальним керівництвом Білоцерківської окружної прокуратури, повідомили фігуранту про підозру за зґвалтування, незаконне позбавлення волі та нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень [ч.1 ст. 152, ч.3 ст. 146, ч.1 ст. 121 ККУ]. Зловмиснику загрожує до 10 років ґратами.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно мешканець Прикарпаття зґвалтував та задушив 9-річну родичку.

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