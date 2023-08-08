«Браян знайшов найкраще місце для риболовлі на небесах»: коханий Сандри Буллок помер від смертельної недуги

Знаменита голлівудська актриса Сандра Буллок втратила близьку людину, коханого чоловіка. У віці 57 років помер її давній партнер, фотограф Браян Рендалл. Три роки тому йому поставили діагноз бічний аміотрофічний склероз (БАС). Ця хвороба і стала причиною смерті.

«БАС — жорстока хвороба, але є деяка розрада в тому, що в нього були найкращі опікуни в особі моєї чудової сестри та групи медсестер, яких вона зібрала, щоб вони допомагали їй доглядати за Браяном удома», — написала сестра Сандри Гезін Буллок-Прадо в Instagram.

«Я переконана, що Браян знайшов найкраще місце для риболовлі на небесах і вже закидає свою приманку в бурхливі річки з лососем», — додала вона.

«Ми безмежно вдячні невтомним лікарям, які разом з нами боролися з цією хворобою, і вражаючим медсестрам, які стали нашими сусідами по кімнаті, часто жертвуючи своїми сім'ями, щоб бути з нами. Наразі ми просимо про конфіденційність, щоб сумувати і змиритися з неможливістю попрощатися з Браяном», — ідеться в спільній заяві Сандри Буллок і родичів Рендалла.

Бічний аміотрофічний склероз (БАС) є прогресуючим захворюванням, від якого на сьогодні немає ліків. Смертельна недуга відома також як хвороба Лу Геріга. Так звали відомого нью-йоркського бейсболіста, який помер від БАС.

Хвороба вбиває нервові клітини в головному і спинному мозку, які контролюють рухи м'язів. Захворювання часто починається з м'язових посмикувань і слабкості в руці або нозі, утрудненого ковтання або невиразної мови, але в міру прогресування сильно впливає на здатність рухатися, говорити і навіть дихати. Більшість пацієнтів помирають протягом двох років після встановлення діагнозу.

Сандра Буллок найбільш відома за ролями у фільмах «Швидкість», «Гравітація» і «Міс Конгеніальність». У 2010 році вона отримала премію «Оскар» за головну роль у фільмі «Невидима сторона».

Раніше «ФАКТИ» писали про смерть Вільяма Фрідкіна — знаменитого режисера культових фільмів «Екзорцист» і «Французький зв'язковий».

На фото в заголовку Сандра Буллок та Браян Рендалл

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