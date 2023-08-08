Помер знаменитий режисер культових фільмів «Екзорцист» та «Французький зв'язковий»

Помер знаменитий американський кінорежисер Вільям Фрідкін. Йому було 87 років. Про смерть володаря премії «Оскар» повідомила його дружина Шеррі Ленсінґ, колишня генеральна директорка студії Paramount Pictures.

Фрідкін отримав премію Американської кіноакадемії за найкращу режисуру 1972 року за поліцейський трилер «Французький зв'язковий». Головну роль у стрічці зіграв Джін Гекмен.

За два роки режисера знову номінували в тій же категорії за фільм жахів «Екзорцист». Стрічка була зовсім не схожа на звичні голлівудські жахастики та здійснила справжню революцію в цьому жанрі. «Екзорцист» отримав загалом 10 номінацій на «Оскар», але переміг лише у двох. Головну роль у стрічці блискуче зіграв Макс фон Зюдов.

Цікаво, що працювати з цим сценарієм відмовилися визнані тоді режисери Стенлі Кубрік, Артур Пенн, Майк Ніколс. Студія віддала історію Фрідкіну як абсолютно безнадійну.

«Французький зв'язковий» та «Екзорцист» зробили Фрідкіна живим класиком світового кінематографа. Проте критики заговорили про талановитого режисера набагато раніше — у 1965 році, коли він зняв телевізійний фільм «Сміливі чоловіки», а потім драму «Хлопці у гурті» (також відомий як «Оркестранти»), яка й сьогодні вважається стрічкою, що випередила свій час та розпочала тему гомосексуалізму у кіно.

Фрідкін повернувся до неї у трилері «Розшукувальний» у 1980 році. У цьому фільмі Аль Пачіно зіграв поліцейського під прикриттям, який змушений видавати себе за гея, щоб знайти злочинця.

До пізніших відомих робіт Фрідкіна належать трилер «Жити і померти в Лос-Анджелесі» (1985 рік) з Віллемом Дефо, військова драма «Правила бою» (2000 рік) з Семюелом Л. Джексоном і Томмі Лі Джонсом, трилер «Загнаний» (2003 рік) з Томмі Лі Джонсом та Бенісіо дель Торо.

Останнім фільмом режисера став «Військовий трибунал у справі про заколот на «Кейні». Стрічка має вийти у прокат цього року. Головну роль у ній грає Кіфер Сазерленд.

Вільям Фрідкін був одружений чотири рази. Його першою дружиною була легендарна французька актриса Жанна Моро. Вони прожили у шлюбі два роки — з 1977-го по 1979 рік. Потім режисер одружився з британською актрисою Леслі-Енн Даун. Другий шлюб тривав три роки — з 1982-го по 1985 рік.

Третьою дружиною Фрідкіна була тележурналістка Келлі Ланге — з 1987-го по 1990 рік. З Шеррі Ленсінг Вільям одружився 1991 року.

У нього залишилися двоє синів — Джексон і Седрік.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що в Нью-Йорку помер відомий американський актор Марк Марголіс — зірка культових серіалів «Пуститися берега» та «Краще подзвоніть Солу».

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