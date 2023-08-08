У місті Вишневе презентували сучасний багаторівневий паркінг: який має вигляд

Сьогодні кожен четвертий українець, за даними компанії АutoСonsulting, має автомобіль. Тому на українські дороги щодня виїжджає до 10 млн машин. Наприклад, у столиці близько 40% киян мають особистий транспорт. Відтак, припаркувати свій автомобіль складно не тільки в центрі Києва і ділових кварталах, але й в нових ЖК на Київщині. Вирішення такої проблеми презентували у м. Вишневе, що неподалік столиці.

Саме для зручності мешканців міста Вишневе та мікрорайону, де розташований ЖК «Атмосфера», інвестиційна група «Молодість» спроєктувала сучасний, багаторівневий паркінг на 9 поверхів із вбудованим супермаркетом.

Антон Мирончук, СЕО інвестиційної групи «Молодість», розповів: «Наш проєкт поєднує у собі інноваційні технології, безпеку та зручність. Пропонує мешканцям Вишневого надійне та зручне місце зберігання понад 450 транспортних засобів. Ми врахували потреби містян, продумали найдрібніші деталі для комфорту мешканців, подбали про інфраструктуру поряд з майбутнім паркінгом. Це дійсно успішний проєкт у Вишневому, який вирішує проблематику міста з паркуванням авто».

За проєктом, багаторівневий паркінг від ІГ «Молодість» розташований окремо від будинків на земельній ділянці поруч. Він має 9 перекритих ярусів та 10-й — відкритий. Кожен ярус буде облаштований електроосвітленням, відеоспостереженням, системами водовідведення та протипожежної безпеки. Для зручностей мешканців передбачені ліфт та сходи. На першому поверсі проєктується супермаркет, мийка та шиномонтаж.

«У різних містах України проблема паркувальних місць посилюється з кожним роком. Ми прагнемо, аби українські міста ставали «розумними» технологічно й комфортними для своїх мешканців. Новий сучасний паркінг біля ЖК «Атмосфера» у Вишневому стане зразковим пазлом розвитку правильної інфраструктури міста. Тут буде зручно все — відвідати кафе чи магазини, попрацювати у коворкінгу або зайнятися спортом. ІГ «Молодість подбала про це», — резюмував Антон Мирончук.

Довідка про ЖК «Атмосфера» — новий сучасний проєкт компанії «Молодість» Комплекс розташовано у центрі Вишневого, лише за 3 км від Києва, на вулиці Європейська, поблизу перетину з вулицею Машинобудівників. По сусідству з комплексом зручна розв'язка та зупинка громадського транспорту. Поблизу розташовані ринок, магазини різного профілю, банки, кафе, супермаркети та аптеки. До поліклініки не більше двохсот метрів, поруч школа, пошта й дитячий садок. Тут поєднано найважливіше для кожного мешканця — безпека, комфорт, практичність та естетика.

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