Колишньому нардепу від БПП повідомили про підозру: що відомо

Офіс Генпрокурора повідомив про підозру народному депутату VІІІ скликання за допомогу у маніпулюваннях на фондовій біржі та легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом.

Про це говориться у повідомленні пресслужби Офісу Генпрокурора 8 серпня.

За даними слідства, народний депутат України, обіймаючи посаду заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності за попередньою змовою із директорами двох приватних підприємств виступив пособником у маніпулюванні на фондовій біржі учасникам фондового ринку. Такі дії призвели до отримання депутатом незаконного інвестиційного прибутку у розмірі 20 млн грн.

Крім того, колишній нардеп вчинив фінансові операції з коштами, одержаними злочинним шляхом, та дії, спрямовані на приховування та маскування незаконного їх походження в особливо великих розмірах.

Зазначимо, прокурори не називають ім'я колишнього нардепа, але видання УП зі своїх джерел дізналося, що підозрюваний — депутат БПП Руслан Демчак.

Викрита незаконна схема пов’язана зі штучним укладанням циклічних біржових угод з метою отримання заздалегідь визначеними особами інвестиційного доходу, є маніпулюванням на фондовому ринку та спрямована на введення в легальний оборот грошових коштів невідомого походження.

Такі кошти в подальшому використовувались національними публічними діячами та відображались в їх деклараціях майнового стану осіб уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування.

Нагадаємо, НАБУ та САП викрили «на гарячому» народного депутата України Анатолія Гунька. Також сьогодні стало відомо, що скандального нардепа від «Слуги народу» Богдана Торохтія хочуть виключити із фракції.

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