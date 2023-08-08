Отримали першу частину грошей: правоохоронці затримали на хабарі чинного нардепа та двох його спільників

Українські правоохоронці підозрюють чинного народного депутата та двох його спільників. Їх спіймали на отриманні хабара, як раніше виключену з партії «Слуга народу» депутатку Марченко.

Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП).

У повідомленні не називається прізвище затриманих, проте видання «РБК-Україна» з посиланням на джерело у правоохоронних органах стверджує, що йдеться про народного депутата від партії «Слуга народу» Анатолія Гунька.

«При процесуальному керівництві прокурорів САП детективи НАБУ спільно з СБУ та за сприяння генерального прокурора на одержанні неправомірної вигоди викрито чинного народного депутата України та двох його спільників», — сказано в повідомленні правоохоронців.

У САП зазначають, що за попередньою версією слідства, народний депутат разом із спільниками отримав першу частину хабара у розмірі 85 тисяч доларів від приватного підприємця за оренду державних земель.

У СБУ деталізували, що урядовець намагався «продати» землю Національній академії аграрних наук.

Наразі вирішується питання про пред'явлення звинувачень нардепу та двом його спільникам. Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, останні кілька місяців в Україні тривають скандали з народними депутатами України. Зокрема, нещодавно ЗМІ з'ясували, що нардеп Юрій Арістов від «Слуги народу» їздив у відпустку на Мальдіви. Він відпочивав у дорогому п'ятизірковому готелі. Після цього парламентарій подав заяву про складання мандату до Ради. Парламент підтримав таку ініціативу.

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