36.92 / 37.53 40.69 / 41.53
Київ: +21
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Отримали першу частину грошей: правоохоронці затримали на хабарі чинного нардепа та двох його спільників

17:24 8 серпня 2023
Затримання хабарника

Українські правоохоронці підозрюють чинного народного депутата та двох його спільників. Їх спіймали на отриманні хабара, як раніше виключену з партії «Слуга народу» депутатку Марченко.

Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП).

У повідомленні не називається прізвище затриманих, проте видання «РБК-Україна» з посиланням на джерело у правоохоронних органах стверджує, що йдеться про народного депутата від партії «Слуга народу» Анатолія Гунька.

«При процесуальному керівництві прокурорів САП детективи НАБУ спільно з СБУ та за сприяння генерального прокурора на одержанні неправомірної вигоди викрито чинного народного депутата України та двох його спільників», — сказано в повідомленні правоохоронців.

У САП зазначають, що за попередньою версією слідства, народний депутат разом із спільниками отримав першу частину хабара у розмірі 85 тисяч доларів від приватного підприємця за оренду державних земель.

У СБУ деталізували, що урядовець намагався «продати» землю Національній академії аграрних наук.

Наразі вирішується питання про пред'явлення звинувачень нардепу та двом його спільникам. Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, останні кілька місяців в Україні тривають скандали з народними депутатами України. Зокрема, нещодавно ЗМІ з'ясували, що нардеп Юрій Арістов від «Слуги народу» їздив у відпустку на Мальдіви. Він відпочивав у дорогому п'ятизірковому готелі. Після цього парламентарій подав заяву про складання мандату до Ради. Парламент підтримав таку ініціативу.

84

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

жінка

Виплачується лише непрацюючим пенсіонерам: хто з українців може отримувати додатково до пенсії 209 гривень

Ксенія Мішина

«Ганьба»: Ксенія Мішина відпочиває разом з фіналістом «Холостячки»

Тіна Кароль

У мережі розсекретили новий роман Тіни Кароль

пес

Терезам — приємне спілкування, Стрільцям — неочікувані доходи, Левам — вдалі переговори: гороскоп на день галантного Песика-Красунчика

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту