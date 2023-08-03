У «банді» — керівники клінік: розкрито схему масового продажу за кордон народжених в Україні дітей (фото)

В Україні, де нещодавно затримували чоловіка, який вивозив за кордон маленьких дітей «на продаж», правоохоронці викрили масштабну схему переправлення немовлят за кордон під прикриттям сурогатного материнства



Як повідомляють в Офісі генерального прокурора, 12 учасникам злочинної організації повідомлено про підозру у торгівлі людьми.

«Організатори схеми — керівники медичних клінік, які надають послуги у сфері репродуктивної медицини у Києві та Харкові. Інші учасники — працівники цих клінік, менеджери, адміністратори та адвокат. Під прикриттям програми сурогатного материнства, за грошову винагороду вони здійснювали продаж новонароджених дітей іноземним громадянам, які проживають в країнах, де заборонено сурогатне материнство», — йдеться у повідомленні.

Фото прокуратури

Фігуранти підшуковували на території Харківської області жінок, які погоджувалися стати сурогатними матерями. За народження дитини ім платили по 12 тисяч євро. За немволя з іноземців брали по 50−70 тисяч євро.

Фото прокуратури

Після народження дитини сурогатна мати надавала дозвіл на вивезення немовляти за кордон і згоду на отримання громадянства іншої країни. Якщо жінка відмовлялася погоджуватися на окремі умови, її залякували.

В прокуратурі зазначили, що встановлено факти незаконного переміщення за кордон 8 немовлят та попереджено спробу вивозу за кордон ще однієї дитини під час дії воєнного стану.

Фото прокуратури

Правоохоронці провели понад 40 обшуків, вилучивши медичну документацію, копії паспортів громадян України та іноземних країн, довіреності щодо представництва інтересів, гроші, ноутбуки, мобільні телефони, чорнові записи та флеш-носії.

Наразі перевіряється інформація щодо близько 40 фактів переміщення новонароджених дітей з України за кордон в порушення законодавства.

Фото прокуратури

Наразі правоохоронці затримали пʼятьох осіб, вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Нагадаємо, що торговець дітьми у Закарпатті вийшов на свободу під заставу в мільйон гривень.

Фото Офісу генпрокурора

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