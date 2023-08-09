Краще б літо не закінчувалося: для цих трьох знаків зодіаку восени розпочнеться «чорна» смуга

Осінь 2023 стане непростим періодом для представників трьох знаків зодіаку — вони можуть відчувати занепад сил, розчарування в житті і навіть депресію. Причиною стануть проблеми на роботі та в особистому житті, крім того, виникнуть деякі труднощі з грошима. За словами астрологів, які раніше розповіли, кому пощастить у серпні, у зоні ризику — Леви, Діви та Терези, пише UAportal.

Лев

Восени Левам слід уважніше ставитися до свого гаманця. Літній відпочинок та нескінченні поїздки значно виснажили їхній бюджет, тому осінніми дощовими днями обов'язково перегляньте витрати. Загрожують представникам знаку і проблеми на роботі — справ побільшає, а зарплата не збільшиться. Левам доведеться або змиритися із ситуацією, або шукати нове місце.

Діва

Восени Діви впадуть в апатію. Відсутність бажання щось робити негативно позначиться на роботі — представники знаку можуть провалити кілька важливих проектів, що не залишиться непоміченим начальством. Якщо ви хочете зберегти свою роботу, вам доведеться старанно працювати. Крім того, у стосунках з другою половинкою виникнуть розбіжності, які можуть завершитись навіть розривом.

Терези

Восени Терези відчують втому. Літо було для них часом напруженої роботи. Коли інші відпочивали на курортах, представники знаку брали на себе їхні обов'язки, що дасться взнаки. Терези раптом зрозуміють, що живуть не тим життям, про яке давно мріяли. В особистому житті також виникнуть проблеми — представникам знаку можуть розбити серце. Розчарування у коханні стане для них болючим ударом.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи склали фінансовий гороскоп на тиждень 7 — 13 серпня 2023 року, а відома астрологиня Анжела Перл у купальнику порадувала «точним гороскопом» на серпень.

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