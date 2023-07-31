Анжела Перл у купальнику порадувала «точним гороскопом» на серпень: кого чекають позитивні зміни

Народжена в Україні відома астрологиня Анжела Перл останнім часом розвинула бурхливу діяльність у Мережі, активно консультуючи потенціальних клієнтів.

Днями вона записала в Австралії привітання для українців, в якому також запропонувала «точний гороскоп» на серпень 2023 року (дивіться відео нижче).

За словами пані Перл, місяць почнеться з важливих астрологічних подій, які впливають на кожен аспект життя, так що увага до деталей та прагнення до самовдосконалення стануть запорукою успішного завершення літа, пише сайт з гороскопами.

Овен (21 березня — 19 квітня)

Для Овнів серпень обіцяє особливі трансформації, і початок місяця з повним місяцем в 11 домі надасть можливість почати все з чистого листа. Молодий місяць 16 числа сприятиме впевненості в особистому житті, а повний місяць 31 числа подарує можливість зайнятися самоаналізом і визначитися з пріоритетами.

Телець (20 квітня — 20 травня)

Тільцям варто готуватися до насиченого місяця, який починається з повного місяця в 10 домі, що означає час для прийняття важливих рішень та звільнення від непотрібних тягарів. Молодий місяць 16 серпня торкнеться 4 дому, який відповідає за домашні питання, надавши можливість вирішити всі проблеми, пов'язані з житлом. 31 серпня повний місяць в 11домі надасть поштовх до реалізації мрій.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Для Близнюків серпень принесе цікаві події. Повний місяць у 9 домі почне місяць з акцентом на інформацію та розширення кругозору. Молодий місяць 16 серпня в 3 доміу дасть сили для змін в оточенні та пошуку корисних зв'язків. Завершиться місяць повним місяцем у 10 будинку, закликаючи до встановлення нових пріоритетів та відмови від того, що заважає особистому зростанню.

Рак (22 червня — 22 липня)

Раків чекають приємні зміни та нові перспективи. Повний місяць у 8 домі почне серпень з акцентом на трансформацію та звільнення від минулих зобов'язань. Молодий місяць 16 серпня у 2 доміу сприятиме знаходженню додаткових джерел доходу. Завершиться місяць повним місяцем в 9 домі, що дасть шанс проявити себе і здійснити заповітні мрії.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Левам слід готуватися до насиченого серпня, особливо у відносинах, завдяки повні в 7 домі. Початок місяця надасть Левам можливість отримати відповіді на важливі питання та змінити своє життя на краще. Молодий місяць 16 серпня сприятиме активному будівництву успішного майбутнього, порятунку від ілюзій та стереотипів. Завершиться місяць повним місяцем у 8 будинку, дозволяючи Левам вирішити фінансові питання.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Для Дів серпень стане активним місяцем, що потребує ініціативи та залучення успіху у своє життя. Повний місяць 1 числа в 6 домі гороскопу надасть можливість прояснити ситуацію на роботі та прийняти важливі рішення. Завершиться місяць повним місяцем у 7 будинку, дозволяючи Дівам визначитися у відносинах і почати новий розділ свого життя.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Для Терезів серпень обіцяє чудовий час для планування майбутнього та звільнення місця для позитивних змін. Початок місяця з повним місяцем у 5 домі гороскопу, пов'язаним з любов'ю, бізнесом і творчістю, надасть Терезам можливість насолоджуватися життям і близькими. Молодий місяць 16 серпня в 11 домі дасть шанс змінити оточення і переглянути плани. 31 серпня повний місяць у 6 домі здоров'я та роботи дозволить Терезам вирішити важливі питання та здобути щастя.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Скорпіонам слід готуватися до насиченого серпня, який починається з повного місяця в 4 домі місця проживання. Це час для вирішення домашніх питань, ремонту чи переїзду. 16 серпня буде молодик у 10 будинку, що дасть Скорпіонам можливість проявити свої таланти та досягнення. Завершиться місяць повним місяцем в 5 домі, дозволяючи зайнятися особистим життям і піклуватися про себе.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Стрільців чекає насичений серпень із безліччю цікавих подій. 1 серпня пройде повний місяць у 3 домі спілкування, що дасть можливість зустріти важливу інформацію та знайти корисні контакти. Молодий місяць 16 серпня в 9 домі дозволить Стрільцям здійснити далекі поїздки та знайти нові можливості. Завершиться місяць повним місяцем у 4 домі, коли Стрільці зможуть зайнятися домашніми справами та переосмислити своє життя.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козероги повинні готуватися до важливих змін у серпні, і впевненість у собі та відсутність поспіху допоможуть їм у цьому. 1 серпня буде повний місяць у 2 домі грошей, що дозволить Козерогам вирішити фінансові питання. 16 серпня молодик у 8 домі фінансів звільнить від проблем із грошима і допоможе знайти вірні рішення. Завершиться місяць повним місяцем у 3 домі, підтримуючи спілкування та поїздки.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Водоліїв — енергійних та пильнх — очікують позитивних змін у серпні. Початок місяця з повним місяцем у знаку Водолія дозволить представникам сузір'я проявити себе та змінити своє життя. Завершиться місяць повним місяцем у 2 домі грошей, що допоможе набути фінансової стабільності та залучити додатковий дохід.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Рибам серпень обіцяє значні зміни, починаючи з повного місяця в 12 домі усамітнення і завершуючи повним місяць в Рибах. Молодий місяць 16 серпня в 6 будинку дасть можливість зосередитися на самовдосконаленні та перегляді планів на майбутнє. Все це дозволить Рибам вийти з тіні, здобути щастя і досягти своїх цілей.

Для доповнення прогнозу варто згадати, що для одного із знаків Зодіаку восени відкриється портал до багатства.

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