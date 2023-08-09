Внаслідок рейду ЗСУ вдалося закріпитися на лівому березі Дніпра на Херсонщині (фото)

Протягом минулої доби ворог завдав 4 ракетних та 53 авіаційних ударів, здійснив 86 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціям наших військ та населеним пунктам. Є загиблі та поранені й серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Зокрема, ворожих ударів знов зазнав Нікополь на Дніпропетровщині.

За інформацією очільника обласної ОВА Сергія Лисака, від вечора напередодні агресор тричі обстрілював Нікопольщину — бив з важкої артилерії по самому Нікополю та Марганецькій громаді.

Фото зі сторінки Сергія Лисака

«Загинув 18-річний хлопець. Ще троє людей постраждали — чоловіки 21, 35 та 44 років. У них мінно-вибухові травми та осколкові поранення. Пошкоджена церква, 5 приватних будинків, 2 господарські споруди, авто, кілька ліній електропередач», — зазначив Лисак.

Фото зі сторінки Сергія Лисака

Фото зі сторінки Сергія Лисака

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ повідомляють, що протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень:

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону та відбили атаки противника в районі Синьківка Харківської області.

На Бахмутському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника на околицях Кліщіївки та в районі Зайцевого Донецької області.

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Новокалинове, Авдіївка та Сєверне Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Старомайорського Донецької області.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях, склад боєприпасів та 2 станції радіоелектронної боротьби противника.

«На тлі успішних бойових дій Сил оборони України значно збільшилась кількість втрат в підрозділах російських окупаційних військ. Зокрема, різко збільшилася кількість поранених та загиблих військовослужбовців російських окупаційних військ на Сватівсько-Кремінському напрямку. З метою організації евакуаційних заходів поранених до росії в місто Сватове Луганської області прибули медичні працівники загону спеціального призначення 442 окружного військового клінічного госпіталю міністерства оборони рф. Зокрема, у період з 1 по 7 серпня з вище зазначеного напрямку в шпиталь міста Бєлгород було відправлено близько 500 окупантів з вогневими пораненнями різного ступеня тяжкості. У той же час, з метою приховування реальної кількості своїх втрат на фронті, загиблих російських окупантів відправляють до Ростову-на-Дону», — йдеться у повідомленні Генштабу.

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За добу, що минула, українські бійці ліквідували 820 окупантів — втрати ворожої армії з початку вторгнення у лютому 2022 року склали 251 620 військових.

Фото Генштабу

Тим часом американський Інститут вивчення війни повідомляє, що українські воїни «ймовірно провели обмежений рейд через річку Дніпро і висадилися на східному (лівому) березі Херсонської області». Втім, експерти зазначають, що наразі не зрозуміло, чи встановили ЗСУ «міцну присутність на східному березі». Вони згадують про публікації російських «військових блогерів», яки писали про рейд, в якому взяли участь до семи катерів, в кожному з яких знаходилося по 6−7 українських військових.

Йшлося про операцію в районі населеного пункту Козачі Табори, де, як стверджувалося, ЗСУ «прорвали російські оборонні рубежі і просунулися на 800 метрів у глибину». Саме з району цього населенного пункту російське командування ніби то передислокувало «підготовлене угруповання», замінив його на «мобілізованих з невстановленої частини».

«Окупаційний голова Херсонської області володимир сальдо применшив повідомлення про висадку українського десанту та заявив, що вогонь російської артилерії відбив атаку, і що біля Козачої Лопані немає українських військ. Однак більшість відомих російських блогерів стверджували, що українським силам вдалося використати тактичну раптовість і висадитися на східному березі, перш ніж вступити в бій із російськими військами. І сальдо, ймовірно, цілеспрямовано намагався спростувати заяви про українську присутність у цьому районі, щоб не створювати паніки у і так чутливому російському інформаційному просторі», — йдеться у звіті аналітиків інституту.

Пізніше російськи ресурси заявляли, що буцім то контроль над населенним пунктом збережено і що українців відтіснили до берегової лінії. Наразі в ISW не виявили візуальних свідчень того, що біля Козачої Лопані перебуває значна кількість українських військовослужбовців чи української техніки. Офіційні особи в Україні на момент написання звіту не зробили жодних повідомлень з цього приводу.

Втім, у мережі є багато неофіційної інформації та свідчень щодо цієї операції.

Раніше керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, розповідаючи про ситуацію, що склалася після нещодавніх атак морських дронів на російські кораблі, зазначала, що ворог у Чорному морі дещо «панікує» та максимально розосередив корабельне угруповання в районі, який колись росіяни вважали безпечним для себе.

А військовий експерт Німецького товариства зовнішньої політики Крістіан Мьоллінгг назвав умовою успіху наступу ЗСУ подолання першої лінії російської оборони. Так, на півдні Силам оборони України, як вважає експерт, достатньо просунуться до ліній постачання на залізниці та траси у напрямку Мелітополя. Тоді вся територія до Азовського моря буде в зоні досяжності української артилерії та реактивних систем залпового вогню.

Фото Генштабу ЗСУ

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