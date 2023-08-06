Готували «привітання» Повітряним силам: Гуменюк назвала дві причини зміни ворогом тактики обстрілів України

Останні кілька ночей російський ворог «перепрофілював» удари по Україні — вже окупанти не б'ють по портовій інфраструктурі, а вибирають інші цілі, найбільш вразливі, на їхню думку.

На це звернула увагу начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк.

Тепер ворог застосовує «тактику мішаних ракетних атак», змістивши увагу з портової інфраструктури на інші об'єкти.

«Певним чином готували „привітання“ до Дня Повітряних сил, оскільки основні удари призначались для відповідної інфраструктури, пов'язаної з потужностями саме цього роду військ», — зазначила Гуменюк.

За її словами, росіяни цілились саме по Старокостянтинову на Хмельниччині. Там розташований аеродром, який від початку повномасштабного вторгнення не дає спокою окупантам.

Крім того, у Саудівській Аравії стартував саміт, присвячений миру в Україні

«Це була очікувана реакція росіян на діяльність світової спільноти — коли без них вирішують, що з ними робити. Вони часто вдаються до таких атак саме під час активності світових лідерів», — констатувала Гуменюк.

Нагадаємо, Хмельницька область неодноразово була ціллю російських ракет та дронів-камікадзе. Ворог кілька разів завдавав ударів по Старокостянтинову, де розташований військовий аеродром ЗСУ.

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