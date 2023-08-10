Жертв буде більше в рази: відомий волонтер про начебто «повільний» контрнаступ

Відомий волонтер, директор Фонду «Повернись живим» Тарас Чмут вважає, що проблем із контрнаступом немає, і рішення «пришвидшити» його приведе до набагато більшої кількості жертв.

Про це він сказав в інтерв'ю.

На питання, чи не перегріті очікування від контрнаступу, через що зараз пересічний українець відчуває розчарування, Чмут відповів: «Так і є, на жаль». При цьому він зазначає, що треба рухатись далі.

«Треба пояснювати, говорити людям, треба просто нормально комунікувати. Я колись казав, що для того, щоб потім не червоніти, треба не обманювати», — сказав Чмут.

Він акцентував, що немає проблем з темпом контрнаступу чи наступу, якщо ви його не визначаєте собі.

«Якщо у вас ціль — звільняти територію України і ви це робите, то ви молодці. Питання зі швидкістю можуть бути тоді, коли з'являється якась задача: „кілометр в день“. Але ця задача завжди чогось коштує. В першу чергу людей. Відповідно, хочемо швидко — буде більше жертв, в рази», — пояснив Чмут.

Також директор Фонду «Повернись живим» додав, що ЗСУ для успішного контрнаступу не вистачає не лише зброї, а й професійних військових. Зокрема, на питання про те, чого бракує захисникам на даному етапі, Чмут відповів «Мізків, боєприпасів, людей, бронетехніки. І всього решту».

В тому числі, на думку Чмута, українській армії не вистачає сучасних літаків, які є універсальним інструментом.

«Літаки глобально для країни — пріоритет номер один після боєприпасів зараз. Але літаки не захоплюють посадки, не йдуть в наступ, вони можуть дуже багато всього, але поки піхота не зайшла — ви не захопили, не повернули, не відвоювали», — пояснив він.

Також Чмут додав, що у війні важлива кількість бойового складу, але якість важливіша. Зокрема, якщо мова йде про керівників та командирів.

«Це не значить, що супер-топ солдат замінить десятьох не супер-топ. Але десять супер-топ можуть бути кращими, ніж сто не супер-топ, наприклад… Мізки — це про планування, бо з цим є проблеми, на рівні командирів бригад, командирів батальйонів, армійських корпусів. А люди — про якість тих людей, які реалізовують цей план», — сказав волонтер.

Нагадаємо, цього літа Україна почала свій анонсований контрнаступ, який жваво обговорювався ще до його початку і так триває до тепер. Через значно приділену увагу цій темі деякі західні політики та в ЗМІ вже називали контрнаступ ЗСУ «повільним», або ж не таким, як цього очікувалося. В той же час українське військово-політичне керівництво неодноразово реагувало на такі закиди. Так, нещодавно головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав, що його дратують такі коментарі, адже «це не шоу, а кожен метр дається кров'ю».

.Фото t. me/V_Zelenskiy_official/

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