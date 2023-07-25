Питання не про кілометри: Маляр назвала два дива українського контрнаступу

За час контрнаступу на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках Сили оборони здійснили два дива, які в майбутньому напевне увійдуть в підручники військової науки.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Зокрема, українські військові проводять наступ в умовах, коли у ворога більше і зброї, і людей. При цьому зазвичай наступ вважається можливим, тільки коли ситуація складається навпаки. Разом з тим, наші захисники просуваються.

«І питання треба ставити насамперед не про кількість пройдених кілометрів, а взагалі про факт — рухаємось вперед чи ні. Те, що ми рухаємось в умовах переваги ворога — є ознакою високої майстерності та мужності наших оборонців», — зазначила Маляр.

Окрім того, кількість загиблих в української сторони на напрямках наступу значно менша, ніж у російської.

Так, на Бахмутському напрямі у нас гине у 8 разів менше військових, ніж у ворога. На Бердянському і Маріупольському цей показник у 5,3 рази менше.

Заступниця міністр оборони наголосила, що такі показники вражають, адже зазвичай більше втрачає сторона, яка наступає.

Зазначимо, що за час повномасштабного вторгнення рф в Україну наші захисники розвіяли міф про «другу армію» світу та вперше збили російську «надзвукову» ракету «Кинджал». Окрім того, ЗСУ спростували один з постулатів військової науки про необхідність чисельної переваги у живій силі та озброєнні під час наступу.

Фото t. me/V_Zelenskiy_official/

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