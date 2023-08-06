Наступ триває: Буданов розповів, на якому напрямі ЗСУ просуваються швидше
Контрнаступ воїнів ЗСУ проходить доволі складно, оскільки росія встигла дещо укріпити свою позицію стаціонарними оборонними комплексами.
Про це розповів керівник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов у інтерв'ю болгарському виданню bTV.
Але головним є те, що наступ наших воїнів триває.
«Найголовніше, що наступ не зупиняється, а продовжується. На мою думку, на Бахмутській лінії він йде трохи швидше, ніж на півдні, але час покаже», — вважає Буданов.
Також головний розвідки України закливав світ «не бути заручником дій однієї країни-терориста росії». Він наголосив, що ворожі атаки на портову інфраструктуру й зерносховища України — «це ще одне свідчення російського злочину проти людяності».
«Через те, що ми скоротили експорт зерна, страждають в основному незабезпечені країни, які у продовольчому сенсі залежать від України — в основному це країни Азії та Африки. Ми знову почнемо експортувати зерно, подобається це росії чи ні», — запевнив Буданов.
За його словами, Україна вживає заходів, аби відновити обсяги експорту.
Крім того, керівник ГУР висловив вдячність Болгарії за військову підтримку у війні проти рф.
«Болгарія передала нам значну кількість зброї, але головне — збільшує обсяги виробництва нових боєприпасів. Потреби дуже високі, тому для нас це життєво важливо. Україна завжди пам’ятатиме і буде вдячна за ту допомогу, яку нам надає Болгарія», — підкреслив він.
Нагадаємо, що за даними Генерального штабу Збройних сил України, наразі наші воїни продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Крім того, згідно з даними Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ, в рамках наступу на заході Запорізької області, почали просуватися поблизу Оріхова. Зокрема воїни продовжують проводити контрнаступальні операції північніше і південніше від Бахмута Донецької області.98