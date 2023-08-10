Оплата електроенергії у вересні: скільки доведеться платити українцям

З початком осені, а також далі до кінця опалювального сезону українці платитимуть за електрику за тарифом 2,64 грн за кіловат-годину.

Про це повідомляється на офіційному порталі Кабміну з посиланням на слова керівника Міненерго Германа Галущенка.

За його словами, ціна електрики не зміниться як мінімум до кінця опалювального сезону в наступному році.

Як йдеться в заяві Кабміну, рішення про підвищення тарифу прийняли в червні і діяти нова ціна буде як мінімум до квітня наступного року. А ось подальший перегляд цін буде залежати від цілого ряду факторів — в тому числі від ситуації в енергетичній сфері.

Саме підвищення тарифу на електрику для населення Галущенко називає вимушеним заходом. Мета, за його словами, полягала в необхідності отримати додаткові кошти на ремонт енергосистеми, яка зазнала значних пошкоджень під час атак російських окупантів.

«Всі розрахунки показували: ми не зможемо максимально відновити систему до наступної зими. І, відповідно, провести наймасштабнішу ремонтну кампанію і підтримати генерацію», — підсумував він.

Нагадаємо, раніше в Міненерго анонсували підвищення тарифів на електрику. З такою заявою виступив заступник керівника відомства Фарід Сафаров.

За словами чиновника, головна причина підвищення тарифів на світло — брак грошей для відновлення енергосистеми після ударів російських окупантів та її підготовки до зимового періоду 2023/2024 років. З червня 2023 року тариф встановили на рівні 2,64 грн за кіловат-годину.

Нагадаємо, в НБУ представили прогноз, як зростатимуть тарифи під час війни, і до 2025 року.

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