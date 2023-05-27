Стало відомо, на скільки подорожчає електрика з 1 червня

НКРЕКП офіційно внесла пропозиції щодо підвищення з 1 червня 2023 року єдиного тарифу на електроенергію для побутових споживачів до рівня 2,88 грн/кВтгод (з ПДВ). Про це повідомило видання Енергореформа.

Як зазначається у листі в Міненерго за підписом тво голови регулятора Руслана Кайдаша, такі тарифні зміни дозволять покращити фінансові показники НАЕК «Енергоатом» та ПрАТ «Укргідроенерго», тобто основних виконавців інструменту ПСО (покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії), за рахунок яких покривається різниця в ринковій ціні електроенергії.

При цьому також наголошується, що єдиним дієвим способом стабілізації механізму ПСО залишається поступове приведення цін до ринкового рівня.

За даними джерел Енергореформи в уряді, Кабмін розглядатиме цю пропозицію на своєму засіданні найближчим часом.

Наразі тариф для населення становить 1,44 грн/кВтгод при місячному споживанні 250 кВтгод, і 1,68 грн/кВтгод при споживанні ресурсу у більших обсягах.

Раніше в НКРЕКУ підрахували, що «справжня» ціна на світло без ПДВ становить 5,1 грн/кВтгод, а з податком — 6,12 грн, однак в Раді обіцяють, що багаторазового подорожчання електрики для громадян не буде, а для найбільш уразливих верств населення воно буде «практично не відчутним».

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