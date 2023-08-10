Алла Пугачова розчулила шанувальників новим відео: ось воно, щастя

Народна артистка Алла Пугачова продовжує відпочивати з сімейством у Юрмалі на віллі «Марта».

Як виявилося, за будинку є прямий вихід до невеликого озера та власний пірс. Саме там відбувалися події, які знімала на відео співачка — її ролик розмістив у себе в акаунті чоловік Максим Галкін.

Героями відео стали близнюки Ліза та Гаррі разом із зірковим батьком, а також донька Крістіни Орбакайте Клавдія. Діти весело стрибають в воду з дерев'яних містків. Чути, як Гаррі кричить Галкіну: «Тату, з розгону!» — після чого Максим пірнає у воду.

«Я так хочу, щоб літо не закінчувалося! Знімає та співає Алла», — підписав Галкін ролик. Наприкінці відео і справді починає звучати відома пісня у виконанні Алли Пугачової.

Звичайно, шанувальникам зіркого сімейства кліп дуже сподобався. А декого навіть зворушив до глибини душі, адже в ньому тонко передається особлива атмосфера щастя: діти, сміх, радість і любов. І все це на фоні літа, яке невблаганно добігає свого кінця.

«Чудова природа, прекрасні діти, добрий чоловік, і немає війни, що ще треба для щастя?», «Довгих років життя під мирним небом, Вам Алла! Скільки тепла, любові і гармонії. Нехай все це не закінчується, не тільки літо», — пишуть зворушені підписники.

Нагадаємо, Максим Галкін вже показував не зовсім «спокійні» розваги дитячого тріо, які на початках дуже дивували його дружину.

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