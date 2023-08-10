36.31 / 36.91 40.01 / 40.81
Київ: +23
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Алла Пугачова розчулила шанувальників новим відео: ось воно, щастя

13:20 10 серпня 2023
Архівне фото Пугачової з дітьми

Народна артистка Алла Пугачова продовжує відпочивати з сімейством у Юрмалі на віллі «Марта».

Як виявилося, за будинку є прямий вихід до невеликого озера та власний пірс. Саме там відбувалися події, які знімала на відео співачка — її ролик розмістив у себе в акаунті чоловік Максим Галкін.

Героями відео стали близнюки Ліза та Гаррі разом із зірковим батьком, а також донька Крістіни Орбакайте Клавдія. Діти весело стрибають в воду з дерев'яних містків. Чути, як Гаррі кричить Галкіну: «Тату, з розгону!» — після чого Максим пірнає у воду.

«Я так хочу, щоб літо не закінчувалося! Знімає та співає Алла», — підписав Галкін ролик. Наприкінці відео і справді починає звучати відома пісня у виконанні Алли Пугачової.

Звичайно, шанувальникам зіркого сімейства кліп дуже сподобався. А декого навіть зворушив до глибини душі, адже в ньому тонко передається особлива атмосфера щастя: діти, сміх, радість і любов. І все це на фоні літа, яке невблаганно добігає свого кінця.

«Чудова природа, прекрасні діти, добрий чоловік, і немає війни, що ще треба для щастя?», «Довгих років життя під мирним небом, Вам Алла! Скільки тепла, любові і гармонії. Нехай все це не закінчується, не тільки літо», — пишуть зворушені підписники.

Нагадаємо, Максим Галкін вже показував не зовсім «спокійні» розваги дитячого тріо, які на початках дуже дивували його дружину.

21

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

жінка

Виплачується лише непрацюючим пенсіонерам: хто з українців може отримувати додатково до пенсії 209 гривень

Гороскоп

Краще б літо не закінчувалося: для цих трьох знаків зодіаку восени розпочнеться «чорна» смуга

Мишка-ненажера

Ракам — цікаві перспективи, Овнам — вигідні угоди, Близнюкам — нові інвестиції: гороскоп на день ненажерливого Мишенятка-Веселуна

Пральна машина

Пралка буде як нова: як зробити «генеральне» очищення пральної машини за допомогою двох диво-таблеток

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту