Ніжно обійняла чоловіка: Пугачова разом з Галкіним та двійнятами зробила світлину на пляжі

Гуморист Максим Галкін оприлюднив спільний знімок з Аллою Пугачовою, Гаррі та Лізою. Як відомо, родина перебуває в Юрмалі з початку липня та вже побувала на фестивалі Laima Rendezvous Jūrmala.

Примадонна продемонструвала стрункі ноги, а її донька — яскраве вбрання. Якщо Пугачова та двійнята відпочивають, то глава родини — Максим Галкін, навпаки, посилено працює, дає концерти в Європі.

Про це він повідомив у мережі.

«Як я люблю, коли глядач сміється! Дякую вам, мої улюблені глядачі, за прийом! Такою була атмосфера в моїй улюбленій залі „Дзінтарі“. Переглядаю відео з концерту та посміхаюся разом із вами», — запевнив артист.

Шоумен зізнався, що вже занудьгував за Ізраїлем. Сьогодні телеведучий опублікував фото з Аллою Борисівною та дітьми — дев'ятирічними двійнятами Гаррі та Лізою. Знімок було зроблено на початку літа.

«Вечір. Червень. Ізраїль», — зазначив Максим.

Подружжя та їхні діти позували на майже безлюдному пляжі.

На народній артистці СРСР були біла блузка вільного крою, міні-спідниця в тон та зручне взуття без каблука. Пугачова, яка є у чудовій формі, не відмовляє собі у сміливих вбраннях, акцентує на своїх струнких ногах.

Максим та Гаррі були одягнені в одному стилі — футболка, лонгслів та шорти.

Ліза, як завжди, відрізнялася. Юна модниця з кучерявими пасмами одягла літній костюм з яскравим принтом. Дівчинка кокетливо склала руки під підборіддям і мило посміхалася.

Пугачова ж обійняла Галкіна за шию.

Шанувальники пари відзначили, що діти дуже швидко дорослішають.

«Гаррі та Ліза такі дорослі вже! Хлопчик — копія тато!», «У Лізи такий погляд! Чарівна дівчинка!», «Алла Борисівна у чудовій формі. А Ліза — просто кокетка!», «Кажуть, що Алла Борисівна нещаслива в Ізраїлі. Але по фото щось не видно», «Дочка — копія Алли, а син на Максима схожий, буде підкорювачем жіночих сердець», — висловилися користувачі.

Раніше Максим Галкін показав, як виросли його з Пугачовою діти. Він опублікував фото Гаррі, а Лізу зафільмував на відео, порівнявши доньку з тим, якою вона була у три рочки.

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